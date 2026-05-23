Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чертаново — Зенит, результат матча 23 мая 2026, счет 0:5, 9-й тур женской Суперлиги 2026

«Зенит» разгромил «Чертаново» в матче 9-го тура женской Суперлиги
Комментарии

Завершился матч 9-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между клубами «Чертаново» из Москвы и санкт-петербургским «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Арена Чертаново» в Москве. В качестве главного арбитра выступила Арина Становова. Встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 5:0.

Россия — Суперлига (ж) . 9-й тур
23 мая 2026, суббота. 15:30 МСК
Чертаново (ж)
Москва
Окончен
0 : 5
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
0:1 Пантюхина – 28'     0:2 Куропаткина – 37'     0:3 Живана Ступар – 43'     0:4 Живана Ступар – 60'     0:5 Шарифова – 74'    

Первый гол в матче забила полузащитница гостей Екатерина Пантюхина на 28-й минуте. На 37-й минуте Вероника Куропаткина забила второй гол «Зенита», реализовав пенальти. На 43-й минуте Живана Ступар сделала счёт разгромным. Во втором тайме на 60-й минуте Ступар оформила дубль. На 74-й минуте Зарина Шарифова установила окончательный счёт – 5:0 в пользу «Зенита».

После восьми игр женской Суперлиги «Зенит» набрал 22 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Чертаново» заработало девять очков и располагается на восьмой строчке.

Календарь матчей женской Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица женской Суперлиги сезона-2026
Материалы по теме
Кто должен играть в РПЛ по итогам стыков? Интрига в обоих противостояниях ещё жива
Рейтинг
Кто должен играть в РПЛ по итогам стыков? Интрига в обоих противостояниях ещё жива
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android