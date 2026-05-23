«Зенит» разгромил «Чертаново» в матче 9-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 9-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между клубами «Чертаново» из Москвы и санкт-петербургским «Зенитом». Игра проходила на стадионе «Арена Чертаново» в Москве. В качестве главного арбитра выступила Арина Становова. Встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счётом 5:0.

Первый гол в матче забила полузащитница гостей Екатерина Пантюхина на 28-й минуте. На 37-й минуте Вероника Куропаткина забила второй гол «Зенита», реализовав пенальти. На 43-й минуте Живана Ступар сделала счёт разгромным. Во втором тайме на 60-й минуте Ступар оформила дубль. На 74-й минуте Зарина Шарифова установила окончательный счёт – 5:0 в пользу «Зенита».

После восьми игр женской Суперлиги «Зенит» набрал 22 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Чертаново» заработало девять очков и располагается на восьмой строчке.