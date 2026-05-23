Сафонов и Забарный не пожали друг другу руки перед двусторонкой «ПСЖ» на тренировке

Сафонов и Забарный не пожали друг другу руки перед двусторонкой «ПСЖ» на тренировке
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов и защитник парижского клуба Илья Забарный не пожали друг другу руки перед двусторонкой команды на тренировке, сообщает Footmercato.

Ситуация произошла во время субботней тренировки «Пари Сен-Жермен». Команда провела товарищеский матч на своей базе в Пуасси, посвящённый подготовке к финалу Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» встретится с «Арсеналом» 30 мая.

Российский вратарь и украинский центральный защитник отказались пожать друг другу руки и обменялись отведёнными взглядами, проходя мимо во время приветственной церемонии.

Сафонов 15 раз вышел с первых минут в сезоне чемпионата Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь провёл 26 встреч во всех турнирах.

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

