«Селтик» завоевал Кубок Шотландии, переиграв в финале «Данфермлайн»

Окончен финальный матч Кубка Шотландии, в котором играли «Селтик» и «Данфермлайн». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «кельты». Встреча состоялась на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. В качестве главного арбитра выступил Стивен Маклин.

Дайдзэн Маэда на 19-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел «Селтик» вперёд. Арне Энгелс на 36-й минуте удвоил преимущество команды. Келечи Ихеаначо на 73-й минуте забил третий мяч клуба из Глазго. Джош Купер на 80-й минуте отыграл один мяч «Данфермлайна».

«Селтик» выиграл Кубок Шотландии в 43-й раз. По итогам сезона-2025/2026 «кельты» также стали чемпионами страны и дошли до финала Кубка шотландской лиги, уступив в решающем матче «Сент-Миррену» со счётом 1:3.