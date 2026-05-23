Селтик — Данфермлайн, результат матча 23 мая 2026, счёт 3:1, Кубок Шотландии 2025/2026

«Селтик» завоевал Кубок Шотландии, переиграв в финале «Данфермлайн»
Окончен финальный матч Кубка Шотландии, в котором играли «Селтик» и «Данфермлайн». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «кельты». Встреча состоялась на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. В качестве главного арбитра выступил Стивен Маклин.

Кубок Шотландии . Финал
23 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Селтик
Глазго
Окончен
3 : 1
Данфермлайн
1:0 Маэда – 19'     2:0 Энгелс – 36'     3:0 Ихеаначо – 73'     3:1 Cooper – 80'    

Дайдзэн Маэда на 19-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел «Селтик» вперёд. Арне Энгелс на 36-й минуте удвоил преимущество команды. Келечи Ихеаначо на 73-й минуте забил третий мяч клуба из Глазго. Джош Купер на 80-й минуте отыграл один мяч «Данфермлайна».

«Селтик» выиграл Кубок Шотландии в 43-й раз. По итогам сезона-2025/2026 «кельты» также стали чемпионами страны и дошли до финала Кубка шотландской лиги, уступив в решающем матче «Сент-Миррену» со счётом 1:3.

Календарь Кубка Шотландии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Шотландии сезона-2025/2026
