Почётный президент «Динамо» Мх Гаджиев прокомментировал сохранение командой места в РПЛ

Почётный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о сохранении командой места в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее бело-голубые переиграли в стыковых матчах «Урал» — 1:0 (2:0).

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
23 мая 2026, суббота. 16:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Агаларов – 39'     2:0 Мрезиг – 62'    

«Особых эмоций нет. Если вы видели мои комментарии перед стыковыми матчами, поймёте, почему так. Эмоций нет, потому что я ещё тогда говорил, что шансов у «Урала» практически нет. Видел несколько игр этой команды, в том числе с «Шинником». Они сначала выглядели ничего, а в концовке так… Такое мнение сложилось, потому что они не могут играть ни у своих ворот, ни у чужих не могут ничего создать. В первой игре у них не было шансов и сейчас.

В первой встрече тоже было полтора-два момента, но всё-таки они были. «Урал» неплохо взаимодействует в середине, даже в каких-то отрезках лучше Махачкалы. Однако играть хорошо надо и у ворот, забивать мячи. Просто подтвердились слова, что у «Урала» нет шансов», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

