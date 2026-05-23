Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» проведёт третий сезон подряд в Первой лиге

«Урал» проведёт третий сезон подряд в Первой лиге
Комментарии

«Урал» уступил махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:3 по сумме двух встреч в VK Видео переходных матчах. Таким образом, екатеринбургский клуб проведёт третий сезон подряд в Лиге Pari.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
23 мая 2026, суббота. 16:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Агаларов – 39'     2:0 Мрезиг – 62'    

В последний раз «Урал» выступал в Мир Российской Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024. Тогда команда заняла 14-е место в турнирной таблице и уступила «Акрону» в стыковых встречах — 2:3 по сумме двух игр. В сезоне-2024/2025 «шмели» заняли четвёртое место в Первой лиге, но проиграли в переходных матчах «Ахмату» — 2:3 по сумме двух встреч.

Махачкалинское «Динамо» заняло 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги минувшего сезона. «Урал» стал третьим в Первой лиге. В другой паре встретятся волгоградский «Ротор» и тольяттинский «Акрон».

Материалы по теме
Евсеев оставил Махачкалу в РПЛ! «Уралу» Березуцкого во втором стыке шансов просто не дали
Евсеев оставил Махачкалу в РПЛ! «Уралу» Березуцкого во втором стыке шансов просто не дали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android