«Урал» проведёт третий сезон подряд в Первой лиге

«Урал» уступил махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:3 по сумме двух встреч в VK Видео переходных матчах. Таким образом, екатеринбургский клуб проведёт третий сезон подряд в Лиге Pari.

В последний раз «Урал» выступал в Мир Российской Премьер-Лиге в сезоне-2023/2024. Тогда команда заняла 14-е место в турнирной таблице и уступила «Акрону» в стыковых встречах — 2:3 по сумме двух игр. В сезоне-2024/2025 «шмели» заняли четвёртое место в Первой лиге, но проиграли в переходных матчах «Ахмату» — 2:3 по сумме двух встреч.

Махачкалинское «Динамо» заняло 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги минувшего сезона. «Урал» стал третьим в Первой лиге. В другой паре встретятся волгоградский «Ротор» и тольяттинский «Акрон».