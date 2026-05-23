Генич высказался после победы «Динамо» Мх над «Уралом»

Известный спортивный комментатор Константин Генич высказался после ответного VK Видео переходного матча, в котором махачкалинское «Динамо» победило екатеринбургский «Урал» (2:0). Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Никитой Новиковым.

«Урал» — вообще без шансов. Даже зацепиться не за что. Махачкала — по делу», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу махачкалинского клуба. Таким образом, «Динамо» победило со счётом 3:0 по сумме встреч и гарантировало себе участие в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027.

«Динамо» заняло 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» стал третьим в Лиге Pari.