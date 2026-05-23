«Оставайся таким, какой ты есть». Кроос — Алабе, покидающему «Реал»

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос в соцсетях высказался об уходе защитника Давида Алабы из клуба по окончании сезона.

«Алабама… После того, как ты выиграл все возможные трофеи с «Баварией» и легко удерживался на вершине, твой новый вызов — переход в «Реал», говорит о многом: о твоих амбициях, смелости и жажде большего. Выбор четвёртого номера без колебаний — номера одной из величайших легенд клуба, просто показывает, на что ты способен. И это правильно! Потому что доказал это всем.

Ты абсолютный феномен как на поле, так и за его пределами. За свою карьеру никогда не видел никого, кто мог бы так объединить всю раздевалку и вдохновить всех на поле. Короче говоря, настоящий лидер. Тот, кто всегда подавал пример. Мы вместе страдали, много смеялись и вместе добились ещё большего успеха. Всегда было приятно находиться с тобой на поле или в раздевалке. Мой друг, от всего сердца желаю тебе всего наилучшего. Оставайся таким, какой ты есть. Твой Тони», — сказано в публикации Крооса.