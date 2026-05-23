Андраде: надеюсь, что быстро стану здесь своим и отблагодарю игрой болельщиков «Зенита»

Андраде: надеюсь, что быстро стану здесь своим и отблагодарю игрой болельщиков «Зенита»
Новоиспечённый защитник «Зенита» Кевин Андраде ответил на вопрос о своих ощущениях от Санкт-Петербурга.

— Вы уже не первый раз в Петербурге. Как вам наш город?
— С моим бывшим клубом я приезжал сюда на несколько матчей, но времени, чтобы как следует познакомиться с городом, было мало. Зато сегодня прогулялся и увидел вокруг много красоты. Плюс другие колумбийцы очень лестно отзывались о Петербурге, делились рекомендациями. И я надеюсь, что быстро стану здесь своим и отблагодарю своей игрой болельщиков «Зенита», которые всегда поддерживают клуб, — приводит слова Андраде официальный сайт «Зенита».

Сине-бело-голубые объявили о переходе Андраде из «Балтики» в субботу, 23 мая. Трудовое соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2030/2031.

