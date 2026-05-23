«Да какой «Манчестер»?» Хамес Родригес — о разговоре с Анчелотти на тему перехода в «МЮ»

Полузащитник клуба «Миннесота Юнайтед» и сборной Колумбии Хамес Родригес рассказал, как тренер Карло Анчелотти, с которым они работали в «Баварии», ранее отговорил его от перехода в «Манчестер Юнайтед».

«Никто этого не знает, но после «Реала» я собирался перейти в «Манчестер Юнайтед». [Агент] Жорже Мендеш спросил: «Хочешь играть в «Баварии»? А я ответил: «Да где я там буду играть вообще? Там ведь Рибери, Роббен...» А он мне: «Тебя зовёт Карло». Анчелотти мне позвонил и я ему сказал: «Думаю, я перейду в «Манчестер Юнайтед», на что он ответил: «Да какой «Манчестер»? Он просто никакой! Ты должен перейти в мою команду». Считаю, что переход в «Баварию» стал правильным решением», — приводит слова Родригеса Marca.

