Кевин Андраде рассказал о своих отношениях с колумбийскими игроками «Зенита»

Колумбийский защитник «Зенита» Кевин Андраде рассказал о своих отношениях с соотечественниками Матео Кассьеррой и Вильмаром Барриосом. Оба игрока становились чемпионами Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским клубом.

— Как бы вы описали ваши отношения с Кассьеррой и Барриосом?

— Очень хорошие! Мы давно знакомы с Матео, потому что оба из одного города — Кали. А Вильмара я отлично помню по игре за сборную, за «Боку Хуниорс». Мы легко сошлись, потому что он написал мне, когда я переехал в Россию, сказал, что могу рассчитывать на любую его поддержку. С тех пор мы и подружились, потому что колумбийцев в РПЛ немного, нам стоит помогать друг другу, ведь наша родина и наши семьи очень далеко. И благодаря Матео и Вильмару я быстро почувствовал себя в России как дома. Так что у нас отличные отношения, — приводит слова Андраде официальный сайт «Зенита».

Матео Кассьерра покинул «Зенит» в зимнее трансферное окно, перейдя в «Атлетико Минейро». Вильмар Барриос продолжает выступать за сине-бело-голубых.

Сине-бело-голубые объявили о переходе Андраде из «Балтики» в субботу, 23 мая. Трудовое соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2030/2031.