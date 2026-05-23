Березуцкий прокомментировал поражение «Урала» от «Динамо» Мх в переходных матчах

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий прокомментировал поражение своей команды в ответном VK Видео переходном матче от махачкалинского «Динамо» (0:2). Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Никитой Новиковым.

«К сожалению, по сумме двух игр мы уступили, результат неудовлетворительный. У нас так и не получилось вскрыть оборону «Динамо» Махачкала, поэтому первый матч был лучше, чем второй, но всё равно удовлетворения никакого. Это для нас результат очень неприятный», — сказал Березуцкий в видео, опубликованном в телеграм-канале «Урала».

Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу махачкалинского клуба. Таким образом, «Динамо» победило со счётом 3:0 по сумме встреч и гарантировало себе участие в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027.

«Динамо» заняло 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» стал третьим в Лиге Pari.