Стал известен состав участников РПЛ на сезон-2026/2027
Завершились VK Видео переходные матчи за право принять участие в Мир Российской Премьер-Лиге в сезоне-2026/2027, по результатам которых стал известен окончательный состав участников турнира следующего сезона.

Участники РПЛ сезона-2026/2027:

«Зенит» (Санкт-Петербург);
«Краснодар»;
«Локомотив» (Москва);
«Спартак» (Москва);
ЦСКА (Москва);
«Балтика» (Калининград);
«Динамо» (Москва);
«Рубин» (Казань);
«Ахмат» (Грозный);
«Ростов»;
«Крылья Советов» (Самара);
«Оренбург»;
«Акрон» (Тольятти);
«Динамо» (Махачкала);
«Родина» (Москва);
«Факел» (Воронеж).

По итогам прошедшего сезона «Зенит» возглавил турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке. Тройку лидеров замкнул «Локомотив», набравший 53 очка.

