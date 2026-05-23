Валенсия — Барселона: стартовые составы команд на матч 38-го тура Ла Лиги 2025/2026, 23 мая 2026

Сегодня, 23 мая, состоится матч 38-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся «Валенсия» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра выступит Адриан Кордеро Вега. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 38-й тур
23 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Стартовые составы команд.

«Валенсия»: Димитриевски, Нуньес, Таррега, Васкес, Угринич, Родригес, Лопес, Герра, Пепелу, Риоха, Дуро.

«Барселона»: Щенсны, Эрик Гарсия, Гави, Араухо, Бальде, Берналь, Ферран Торрес, Гави, Ольмо, Рашфорд, Левандовски.

После 37 туров чемпионата Испании каталонский клуб набрал 94 очка и занимает первое место. Коллектив из Валенсии заработал 46 очков и располагается на девятой строчке.

В минувшем туре команда Ханс-Дитера Флика победила «Бетис» со счётом 3:1, а подопечные Карлоса Корберана обыграли «Реал Сосьедад» — 4:3.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
