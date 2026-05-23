Спаллетти рассказал, уйдёт ли он из «Ювентуса», если клуб не выйдет в Лигу чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти перед матчем заключительного, 38-го тура, итальянской Серии А с «Торино» ответил на вопрос, покинет ли он команду при непопадании в Лигу чемпионов. Встреча состоится завтра, 24 мая.

«Мне это даже в голову не приходило. Сначала все говорили о новом контракте, а потом сразу перешли к отставке, вы просто закидываете меня всеми возможными вариантами. Если что-то и приходило мне в голову после такого результата, так это быть готовым предложить помощь клубу, если он захочет что-то изменить, но я никогда не просил о встрече с кем-либо.

Встречаемся с клубом каждую неделю, сейчас даже чаще, потому что планируем будущее. Однако путь должен быть последовательным, что бы ни случилось. Нельзя позволять одному инциденту затягивать вас в выводы, не имеющие отношения к реальности. Мы должны использовать свой разум. Если уж на то пошло, быть ещё более мотивированными, чтобы изменить ситуацию, потому что по ходу могут возникать препятствия, но именно так можно вернуться на правильный путь. Менталитет имеет решающее значение.

Времени на исправление ситуации осталось немного. Мы должны обладать интеллектом, чтобы видеть вещи сбалансированно и совершать правильные действия для будущего. Это принципиально важно.

Моё будущее ни от чего не зависит, планирование означает смелость смотреть дальше результата. За этим всегда стоит проект, закладывающий фундамент для будущего, попытка что-то построить, это не меняется из-за разницы в одно или два очка.

Хотим создать возможность побороться за что-то важное, независимо от того, попадём мы в Лигу чемпионов или нет после этого матча. Нам грустно из-за результата матча с «Фиорентиной» (0:2), но завтра можем только победить, сыграть лучше, чем с «Фиорентиной», выложиться на полную, чтобы добиться результата. Ожидаю увидеть игру, достойную этого клуба», – приводит слова Спаллетти Football Italia.

За тур до конца сезона чемпионата Италии команда Лучано Спаллетти набрала 68 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. На пятой строчке располагается «Комо» так же с 68 очками. «Рома» и «Милан» занимают четвёртое и третье места, в их активе по 70 очков.