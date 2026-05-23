«Халл Сити» вышел в АПЛ, обыграв «Мидлсбро» в финале плей-офф Чемпионшипа

Окончен финальный матч плей-офф Чемпионшипа сезона-2025/2026, в котором играли «Халл Сити» и «Мидлсбро». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «тигры». Встреча состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступил Джарред Джиллетт (Австралия).

Единственный гол забил Оливер Макбарни на 90+5-й минуте.

В полуфинале «Халл Сити» переиграл «Миллуолл» (0:0, 2:0), а «Мидлсбро» уступил «Саутгемптону» (0:0, 0:1), но «святым» присудили техническое поражение из-за несанкционированной видеосъёмки тренировок других команд. Ранее напрямую в АПЛ вышли «Ковентри Сити» и «Ипсвич Таун».