Экс-игрок ЦСКА Бибрас Натхо завершил карьеру
Экс-игрок «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо завершил карьеру, сообщает телеграм-канал Мир Российской Премьер-Лиги.
Сербия — Суперлига . Плей-офф чемпионов. 37-й тур
23 мая 2026, суббота. 16:00 МСК
Партизан
Белград
Окончен
5 : 0
Радник
Сурдулица
1:0 Натхо – 24' 2:0 Тремуле – 45' 3:0 Трифунович – 49' 4:0 Трифунович – 75' 5:0 Джурджевич – 89'
В субботу, 23 мая, 38‑летний полузащитник сербского «Партизана» провёл свой последний матч, в котором его команда победила «Радник» (5:0) в чемпионате страны. Хавбек отметился голом.
На счету Натхо 205 матчей и 45 голов в чемпионатах России, а также чемпионство в сезоне-2015/2016 в составе ЦСКА. Также футболист становился победителем Кубка России и Суперкубка страны в составе казанского «Рубина». Полузащитник также известен по выступлениям за «Хапоэль» Тель-Авив, греческие «Олимпиакос» и АЕК.
