Экс-игрок ЦСКА Бибрас Натхо завершил карьеру

Экс-игрок «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо завершил карьеру, сообщает телеграм-канал Мир Российской Премьер-Лиги.

В субботу, 23 мая, 38‑летний полузащитник сербского «Партизана» провёл свой последний матч, в котором его команда победила «Радник» (5:0) в чемпионате страны. Хавбек отметился голом.

На счету Натхо 205 матчей и 45 голов в чемпионатах России, а также чемпионство в сезоне-2015/2016 в составе ЦСКА. Также футболист становился победителем Кубка России и Суперкубка страны в составе казанского «Рубина». Полузащитник также известен по выступлениям за «Хапоэль» Тель-Авив, греческие «Олимпиакос» и АЕК.