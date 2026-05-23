У Валерия Карпина родится сын

У главного тренера сборной России Валерия Карпина родится сын. Об этом сообщила жена специалиста Дарья в телеграм-канале.

Валерий Карпин возглавляет национальную команду России с 2021 года. В послужном списке тренера также есть «Спартак», «Мальорка», армавирское «Торпедо», «Ростов» и московское «Динамо». Во времена игровой карьеры Карпин выступал за «Спартак», «Реал Сосьедад», «Валенсию», «Сельту» и другие команды.

В качестве футболиста Карпин трижды становился чемпионом России с красно-белыми, выигрывал Кубок СССР-СНГ, Кубок России и Кубок Содружества. Вместе с «Сельтой» он завоевал Кубка Интертото.