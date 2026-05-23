«Ненадолго ухожу на паузу». Глушаков опубликовал пост из больничной палаты

«Ненадолго ухожу на паузу». Глушаков опубликовал пост из больничной палаты
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опубликовал пост из больничной палаты, однако причины госпитализации экс-футболист не назвал.

«Ненадолго ухожу на паузу. Профессиональный спорт даёт о себе знать. Не теряйте меня, вернусь лёгкий быстрый и волосатый», — написал Глушаков в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Глушакова

Глушаков является чемпионом России сезона-2016/2017 и обладателем Суперкубка страны в составе московского «Спартака». Также полузащитник выступал за столичный «Локомотив», грозненский «Ахмат», подмосковные «Химки», нижегородский «Пари НН» и армянский «Урарту». Глушаков завершил карьеру в октябре 2025 года.

