«Ненадолго ухожу на паузу». Глушаков опубликовал пост из больничной палаты

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опубликовал пост из больничной палаты, однако причины госпитализации экс-футболист не назвал.

«Ненадолго ухожу на паузу. Профессиональный спорт даёт о себе знать. Не теряйте меня, вернусь лёгкий быстрый и волосатый», — написал Глушаков в своём телеграм-канале.

Глушаков является чемпионом России сезона-2016/2017 и обладателем Суперкубка страны в составе московского «Спартака». Также полузащитник выступал за столичный «Локомотив», грозненский «Ахмат», подмосковные «Химки», нижегородский «Пари НН» и армянский «Урарту». Глушаков завершил карьеру в октябре 2025 года.