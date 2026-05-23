Рязань-ВДВ — ЦСКА, результат матча 23 мая 2026, счет 0:1, 9-й тур женской Суперлиги 2026

ЦСКА минимально обыграл «Рязань-ВДВ» в матче 9-го тура женской Суперлиги
Завершился матч 9-го тура женской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались «Рязань-ВДВ» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Рязань Арена» в Рязани. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Наиля Хасанова из Нижнего Новгорода. Победу со счётом 1:0 праздновали футболистки армейского клуба.

Россия — Суперлига (ж) . 9-й тур
23 мая 2026, суббота. 18:00 МСК
Рязань-ВДВ (ж)
Рязань
Окончен
0 : 1
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Николич – 44'    

Единственный гол забила Милена Николич. Боснийская нападающая красно-синих отличилась в конце первого тайма на 44-й минуте.

После восьми игр женской Суперлиги ЦСКА набрал 21 очко и занимает второе место в турнирной таблице. «Рязань-ВДВ» заработала пять очков в девяти встречах и располагается на 11-й строчке.

