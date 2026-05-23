«Акрон» — «Ротор»: Саид Алиев забил второй гол гостей на 69-й минуте, но мяч отменили

В эти минуты идёт ответный VK Видео переходный матч, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и «Ротор» из Волгограда. Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра выступает Андрей Прокопов из Ярославля. Счёт — 1:0 в пользу команды гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Нападающий Саид Алиев забил второй гол гостей на 69-й минуте, но арбитр не засчитал взятие ворот после вмешательства VAR. Ранее счёт в матче открыл на защитник гостей Глеб Шильников на 49-й минуте.

Первая игра между командами состоялась в среду, 20 мая. Уверенную победу праздновали футболисты тольяттинского клуба — 2:0. В другом противостоянии махачкалинское «Динамо» переиграло екатеринбургский «Урал» с общим счётом 3:0 и сохранило прописку в РПЛ.