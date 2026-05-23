«Мне не нравились уроки немецкого языка». Хамес Родригес — о периоде в «Баварии»

Полузащитник клуба «Миннесота Юнайтед» и сборной Колумбии Хамес Родригес поделился воспоминаниями о периоде выступления за мюнхенскую «Баварию».

«В мой первый год в Германии мне повезло, поскольку и Юпп Хайнкес, и Карло Анчелотти умели говорить по-испански. На следующий сезон пришёл Ковач. У каждого тренера есть свои любимчики, но я не был в их числе. Он хотел, чтобы игроки после тренировки по 30 минут занимались на велосипеде. Тогда у него спросил: «Для чего так тренируюсь? Чтобы выступить на Тур де Франс?» Я же футболист.

А ещё мне не нравились уроки немецкого языка, я на них просто засыпал. Не люблю учиться», — приводит слова Родригеса Marca.

