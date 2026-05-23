«Всем спасибо, все свободны!» Евсеев — после победы «Динамо» Мх в переходных матчах

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал победу своей команды в VK Видео переходных матчах после ответной встречи с «Уралом» (2:0). Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Никитой Новиковым.

— В первую очередь хочу сказать… Наверное, ни разу не говорил про болельщиков. Им огромная благодарность, практически во всех городах мы их слышали, видели. Дома это 12-й игрок, поэтому я их в первую очередь поздравляю.

Во-вторых, поздравляю [бывшего главного тренера «Динамо» Хасанби] Биджиева. Он работал тут в условиях, которые, ну, не позволяли ему раскрыться. Поэтому я всё понимаю и его поздравляю. Тут 50 на 50 заслуга его тренерского штаба и нашего, поэтому его частичка тоже присутствует.

Ну и поздравляю футболистов, потому что так сыграть эти стыки — дорогого стоит. Хотелось бы, чтобы в следующем году другие команды, которые попадут из Премьер-Лиги, были в равных условиях с ФНЛ.

— Это была славная охота?

— Всем спасибо, все свободны! — сказал Евсеев в послематчевом интервью.

Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу махачкалинского клуба. Таким образом, «Динамо» победило со счётом 3:0 по сумме встреч и гарантировало себе участие в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027.