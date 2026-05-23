Бавария — Штутгарт: стартовые составы команд на финал Кубка Германии, 23 мая 2026

Сегодня, 23 мая, состоится финальный матч Кубка Германии, в котором встретятся мюнхенская «Бавария» и «Штутгарт». Команды будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Свеном Яблонски (Бремен). Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Германии . Финал
23 мая 2026, суббота. 21:00 МСК
Бавария
Мюнхен
1-й тайм
0 : 0
Штутгарт
Штутгарт

Стартовые составы команд.

«Бавария»: Урбиг, Юпамекано, Та, Киммих, Кейн, Мусиала, Диас, Олисе, Лаймер, Станишич, Павлович.

«Штутгарт»: Нюбель, Хендрикс, Штиллер, Миттельштедт, Демирович, Фюрих, Хакес, Левелинг, Хабот, Ундав, Андрес.

На стадии 1/2 финала турнира мюнхенский клуб одержал победу над леверкузенским «Байером» со счётом 2:0. Команда из Штутгарта на этой стадии соревнования одолела «Фрайбург» — 2:1 д. вр.

Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт». Клуб выиграл трофей в сезоне-2024/2025, победив в финале «Арминию» со счётом 4:2.

Календарь Кубка Германии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Германии сезона-2025/2026
