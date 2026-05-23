Акрон — Ротор, результат матча 23 мая 2026, счет 0:1, ответный переходный матч 2025/2026

«Акрон» уступил «Ротору» в ответном стыковом матче, но сохранил место в РПЛ
Завершился ответный VK Видео переходный матч, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и «Ротор» из Волгограда. Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра выступил Андрей Прокопов из Ярославля. Встреча закончилась победой команды гостей со счётом 1:0.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
23 мая 2026, суббота. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 Шильников – 49'    

Единственный гол в матче забил защитник гостей Глеб Шильников на 49-й минуте. На 69-й минуте отличился нападающий «Ротора» Саид Алиев, но арбитр отменил взятие ворот после вмешательства VAR.

Первая игра между командами состоялась в среду, 20 мая. Уверенную победу праздновали футболисты тольяттинского клуба — 2:0. Таким образом, «Акрон» гарантировал себе участие в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027, победив по сумме двух матчей — 2:1.

В другом противостоянии махачкалинское «Динамо» переиграло екатеринбургский «Урал» с общим счётом 3:0 и сохранило прописку в РПЛ.

Клубы РПЛ сохранились в стыках! А Дзюба заявил об уходе
