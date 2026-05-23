Арбитр Федотов высказался об отменённом голе «Ротора» в ворота «Акрона» в стыковом матче

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов отреагировал на решение арбитра Андрея Прокопова отменить гол нападающего Саида Алиева в ответном VK Видео переходном матче, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и «Ротор» из Волгограда. Игра проходит в эти минуты, счёт — 1:0 в пользу команды гостей.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
23 мая 2026, суббота. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 Шильников – 49'    

«Фол в атаке со стороны игрока «Ротора» был, он толкал соперника в спину. Так что гол гостей отменён верно. И это происходит без попытки сыграть в мяч, просто толкает защитника «Акрона».

Этот фол должен был увидеть сам арбитр в поле, Прокопов был в рекомендованной позиции. Такой толчок – это всегда нарушение. Хотелось бы, чтобы такие решения принимались судьями в поле, без включения Казарцева на VAR. Это простой эпизод, арбитр высокого уровня должен фиксировать такое самостоятельно», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

