Хамес Родригес: у меня никогда не было каких-либо личных проблем с Зиданом

Полузащитник клуба «Миннесота Юнайтед» и сборной Колумбии Хамес Родригес высказался об опыте работы под руководством Зинедина Зидана в мадридском «Реале».

«При Зидане я тренировался вполне хорошо. Во время матчей всё делал правильно, играл в двусторонках, забивал голы и отдавал голевые передачи. Но когда наступало время сыграть в важных матчах, оказывался вне стартового состава. Тогда начинал раздражаться и спрашивать себя: «Что ещё я должен сделать?»

Газеты были полны критики, потому что в центре внимания был мой взгляд, когда я сидел на скамейке запасных с сердитым лицом. Это создало токсичную атмосферу. С самого начала у тренера было 12 или 13 постоянных игроков основы, думаю, это была некая база. Однако у меня никогда не было каких-либо личных проблем с Зиданом. Я просто хотел играть. Он достоин уважения, поскольку взял так много титулов», — приводит слова Родригеса Marca.