Суперкомпьютер оценил шансы «Атлетико» и «Вильярреала» на третье место в Ла Лиге

Суперкомпьютер Opta оценил шансы мадридского «Атлетико» и «Вильярреала» на третье место по итогам нынешнего сезона Ла Лиги перед заключительным, 38-м туром, в котором командам предстоит встретиться между собой. Об этом сообщил Opta Analyst.

Игра пройдёт на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра выступит Гильермо Куадра Фернандес.

По полученным данным, шансы «Атлетико» на бронзу испанского чемпионата составляют 60,6%, а вероятность завоевания третьего места «Вильярреалом» оценивается в 39,4%.

После 37 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 69 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Вильярреал» также заработал 69 очков и располагается на четвёртой строчке.