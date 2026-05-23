«Барселона» выиграла женскую Лигу чемпионов, разгромив в финале «Лион»

Завершён финальный матч женской Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором играли испанская «Барселона» и французский «Лион». Встреча состоялась на стадионе «Уллевол» в Осло. В качестве главного арбитра выступила Тесс Олофссон. Игра закончилась победой каталонской команды со счётом 4:0.

Первый гол забила польская нападающая сине-гранатовых Эва Пайор во втором тайме на 55-й минуте. На 69-й минуте Пайор оформила дубль. На 90-й минуте футболистка «Барселоны» Сальма Паральюэло сделала счёт разгромным. В конце встречи на 90+3-й минуте Паральюэло забила свой второй мяч в игре.

На предыдущих этапах турнира каталонский клуб победил мадридский «Реал» с общим счётом 12:2 и мюнхенскую «Баварию» (5:3). «Лион» на пути к финалу одолел немецкий «Вольфсбург» (4:1) и лондонский «Арсенал» (4:3).

В финале турнира минувшего года, который прошёл 24 мая 2025-го в Лиссабоне, футболистки лондонского «Арсенала» победили «Барселону» со счётом 1:0. Единственный гол забила Стина Блакстениус во втором тайме на 74-й минуте.