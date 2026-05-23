«Интер» сыграл вничью с «Болоньей» в 38-м туре Серии А, команды забили шесть голов

Завершился матч заключительно, 38-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Болоньей» и миланским «Интером». Игра прошла на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье. В качестве главного арбитра выступил Кевин Боначина. Игра закончилась вничью со счётом 3:3.

Первый гол в матче забил защитник миланцев Федерико Димарко на 22-й минуте. На 25-й минуте нападающий «Болоньи» Федерико Бернардески сравнял счёт. Полузащитник Томмазо Побега вывел вперёд хозяев поля на 42-й минуте. Во втором тайме на 48-й минуте хавбек «Интера» Пётр Зелиньски отправил мяч в свои ворота. На 64-й минуте форвард гостей Франческо Эспозито забил второй гол своей команды. В конце встречи на 87-й минуте полузащитник чёрно-синих Анди Диуф восстановил равенство в счёте.

«Болонья» после 38 матчей расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А. В активе команды 56 очков. «Интер», обеспечивший себе чемпионство, занял первое место, на счету клуба 87 очков.