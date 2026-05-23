Артём Дзюба сообщил, что покинет «Акрон»

Капитан и нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба после ответного VK Видео переходного матча с волгоградским «Ротором» (0:1) заявил, что покинет тольяттинский клуб.

— Я рад, что мы остались. Как будто чемпионами стали…

— А вы остаётесь?

— Нет, — сказал Дзюба в видео в телеграм-канале «Матч ТВ».

Первая игра между командами состоялась в среду, 20 мая. Уверенную победу праздновали футболисты тольяттинского клуба — 2:0. Таким образом, «Акрон» гарантировал себе участие в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027, победив по сумме двух матчей — 2:1.

Дзюба выступает за красно-чёрных с 2024 года. За это время он провёл 52 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Нападающий является рекордсменом клуба по количеству забитых мячей.