Артём Дзюба сообщил, что покинет «Акрон»

Капитан и нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба после ответного VK Видео переходного матча с волгоградским «Ротором» (0:1) заявил, что покинет тольяттинский клуб.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
23 мая 2026, суббота. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 Шильников – 49'    

— Я рад, что мы остались. Как будто чемпионами стали…

— А вы остаётесь?
— Нет, — сказал Дзюба в видео в телеграм-канале «Матч ТВ».

Первая игра между командами состоялась в среду, 20 мая. Уверенную победу праздновали футболисты тольяттинского клуба — 2:0. Таким образом, «Акрон» гарантировал себе участие в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027, победив по сумме двух матчей — 2:1.

Дзюба выступает за красно-чёрных с 2024 года. За это время он провёл 52 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Нападающий является рекордсменом клуба по количеству забитых мячей.

Клубы РПЛ сохранились в стыках! А Дзюба заявил об уходе
