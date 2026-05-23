«Акрон» проведёт третий сезон в РПЛ

Тольяттинский «Акрон» сохранил место в Мир Российской Премьер-Лиге и проведёт свой третий сезон в высшем российском дивизионе. По сумме двух VK Видео переходных матчей «Акрон» обыграл волгоградский «Ротор» со счётом 2:1.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
23 мая 2026, суббота. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 Шильников – 49'    

Команда из Тольятти по итогам сезона-2025/2026 чемпионата России расположилась на 13-й строчке в турнирной таблице Премьер-Лиги. Красно-чёрные вышли в РПЛ по итогам сезона-2023/2024, победив в стыках екатеринбургский «Урал» (2:0, 1:2). Через год «Акрон» занял девятое место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата России.

«Акрон» основан в 2018 году, домашние матчи команда проводит на стадионе «Солидарность Самара Арена».

«Акрон» отскочил и остался в РПЛ! Но обсуждать будут отмену второго гола «Ротора»
