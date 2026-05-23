Зырянов прокомментировал предстоящую трансферную кампанию «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал предстоящую летнюю трансферную кампанию клуба.

«26 мая у меня вместе с Сергеем Богдановичем Семаком запланирована рабочая встреча с Алексеем Борисовичем Миллером — на ней чётко обозначим наши возможности, определим конкретные цели на трансферную кампанию по усилению состава, после чего начнется активная фаза работы. Все слухи или инсинуации, которые появляются вокруг нашей команды на данный момент, ничего общего с реальностью не имеют», — приводит слова Зырянова официальный сайт клуба.

По итогам прошедшего сезона «Зенит» возглавил турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке. Тройку лидеров замкнул «Локомотив», набравший 53 очка.