«С первого дня мы понимали, чего хотим». Роналду — о чемпионстве «Аль-Насра»

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду в соцсетях опубликовал пост, посвящённый чемпионству команды.

«Что за сезон… С первого дня понимали, чего хотим, и что для этого нужно. Мы трудились, сражались и отдавали все силы на каждой тренировке и в каждом матче. Это был непростой путь, но вместе мы справились. Спасибо, что верили в нас, были с нами во время каждого шага на этом пути», — сказано в публикации Роналду.

По итогам чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место. На второй строчке расположился «Аль-Хиляль», заработавший 84 очка. Замкнул тройку лидеров «Аль-Ахли» с 81 очком.