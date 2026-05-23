Созин: пускай «Динамо» объявит задачу Шварца публично. Это должен быть трофей

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера московского «Динамо».

«В «Динамо» объявили об уходе Гусева и назначении Шварца. Конечно, мы вспоминаем его первый заход в клуб – играли симпатично, вышли в финал Кубка. Но всё-таки многие запомнили и его жёсткие и откровенные высказывания после ухода из команды. Казалось, после такого не возвращаются. Но мы тут не про политику.

А вот слухи об очень хорошо защищённом контракте Шварца оставить незамеченными нельзя. Вроде бы в «Динамо» всё объясняется логично – раз Гусев не взял Кубок, то и постоянную работу не получил. Но если вы ставите такую жёсткую задачу для него, давайте поймём, какая задача у Шварца. Гусев в Кубке дошёл до предпоследней стадии, где лишь по пенальти уступил действующему на тот момент чемпиону. Уступил в гостях. В РПЛ команда показала третий результат весной. Для меня это звучит достойно.

Как звучат достойно и фамилии его тренерского штаба — сам Гусев выиграл РПЛ и Кубок УЕФА, Жирков это выигрывал, Шаронов — чемпион России. И все они в команде не останутся. Конечно, Бувачу удобнее работать с легионерами. Это не претензия. Есть только вопрос — пускай задачу Шварца объявят публично. Я так понимаю, что эта задача — трофей. Иначе быть не может. Когда людей приглашают на такие хорошие и защищённые контракты, надо объяснять это задачами. А то мы уже проходили в ЦСКА, буквально в этом году, когда сначала тренер получает хорошую надбавку к зарплате, а потом в клубе не знают, как от человека избавиться», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В пятницу, 22 мая, бело-голубые объявили о назначении Шварца, контракт с тренером рассчитан на три года — до лета 2029 года. Немецкий специалист приступит к работе с командой на летних сборах. Он возглавлял бело-голубых с 2020 по 2022 год. Под руководством Шварца московская команда дошла до финала Фонбет Кубка России в 2022 году и завоевала бронзовые медали РПЛ.