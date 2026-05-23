Александр Сторожук — основной претендент на пост главного тренера «Торпедо»

Российский специалист Александр Сторожук является основным претендентом на пост главного тренера московского «Торпедо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее московский клуб принял решение расстаться с Олегом Кононовым. Помимо Сторожука, в качестве кандидатов на пост главного тренера назывались Виктор Булатов, Сергей Игнашевич, Дмитрий Хохлов, Владимир Федотов и другие.

Сторожук известен по работе на посту главного тренера «Краснодара», тульского «Арсенала» и «Ахмата». Специалист покинул грозненский клуб в начале сезона-2025/2026.

По итогам прошедшего сезона в Лиге Pari «Торпедо» заняло девятое место в турнирной таблице, набрав 46 очков.

