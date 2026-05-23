«Балтика» поздравила тренера Андрея Талалаева-младшего со свадьбой

Калининградская «Балтика» в телеграм-канале поздравила тренера команды Андрея Талалаева-младшего со свадьбой.

«Вчера был важный день в жизни Андрея Талалаева и его невесты Анны — наш тренер отмечал день свадьбы!

От всей души поздравляем молодожёнов с этим прекрасным событием! Пусть в семье царят любовь, счастье и взаимопонимание, а впереди будет ещё больше ярких и счастливых моментов. Горько!» — сказано в публикации балтийцев.

По итогам сезона-2025/2026 «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В Фонбет Кубке России команда дошла до второго этапа 1/4 финала Пути регионов.