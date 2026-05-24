«Барселона» проиграла «Валенсии» в матче 38-го тура Ла Лиги

Завершился матч 38-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Валенсия» и «Барселона». Игра прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра выступил Адриан Кордеро Вега. Победу в матче со счётом 3:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч забил форвард «Барселоны» Роберт Левандовски на 61-й минуте. Полузащитник Хави Герра сравнял счёт на 66-й минуте, а форвард Луис Риоха вывел хозяев вперёд на 71-й минуте. На 90+8-й минуте полузащитник «Валенсии» Гвидо Родригес установил окончательный счёт — 3:1.

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, обыграв мадридский «Реал» (2:0) в 35-м туре Ла Лиги. Каталонский клуб набрал 94 очка за 38 матчей. Коллектив из Валенсии заработал 49 очков и расположился на девятой строчке.