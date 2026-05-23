Реал Мадрид — Атлетик Бильбао, результат матча 23 мая 2026, счёт 4:2, 38-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Реал» уверенно победил «Атлетик» в матче 38-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч заключительного, 38-го тура, испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались мадридский «Реал» и «Атлетик» из Бильбао. Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте). Победу в матче со счётом 4:2 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 38-й тур
23 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 2
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Гарсия – 12'     2:0 Беллингем – 41'     2:1 Гурусета – 45+1'     3:1 Мбаппе – 51'     4:1 Диас – 88'     4:2 Исета – 90+1'    

Первый мяч забил форвард «Реала» Гонсало Гарсия на 12-й минуте. Полузащитник Джуд Беллингем удвоил преимущество «сливочных» на 41-й минуте. Форвард гостей Горка Гурусета сократил отставание в счёте на 45+1-й минуте. Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил третий мяч в ворота «Атлетика» на 51-й минуте, а форвард «сливочных» Браим Диас довёл счёт до разгромного на 89-й минуте. Нападающий гостей Урко Исета установил окончательный счёт на 90+1-й минуте — 2:4.

«Реал» занял второе место в текущем розыгрыше чемпионата Испании. «Сливочные» набрали 86 очков за 38 матчей. «Атлетик» из Бильбао расположился на 12-й строчке с 45 очками.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
