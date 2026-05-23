«Реал» уверенно победил «Атлетик» в матче 38-го тура Ла Лиги

Завершился матч заключительного, 38-го тура, испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались мадридский «Реал» и «Атлетик» из Бильбао. Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте). Победу в матче со счётом 4:2 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч забил форвард «Реала» Гонсало Гарсия на 12-й минуте. Полузащитник Джуд Беллингем удвоил преимущество «сливочных» на 41-й минуте. Форвард гостей Горка Гурусета сократил отставание в счёте на 45+1-й минуте. Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил третий мяч в ворота «Атлетика» на 51-й минуте, а форвард «сливочных» Браим Диас довёл счёт до разгромного на 89-й минуте. Нападающий гостей Урко Исета установил окончательный счёт на 90+1-й минуте — 2:4.

«Реал» занял второе место в текущем розыгрыше чемпионата Испании. «Сливочные» набрали 86 очков за 38 матчей. «Атлетик» из Бильбао расположился на 12-й строчке с 45 очками.