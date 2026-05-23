Тренер «Ротора» Парфёнов высказался об отменённом голе его команды в игре с «Акроном»

Главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Парфёнов высказался после ответного VK Видео переходного матча с тольяттинским «Акроном» (1:0) и отреагировал на решение арбитра Андрея Прокопова отменить гол нападающего его команды Саида Алиева.

– Почему не удалось дальше пройти?

– Потому что отменили мяч чистый. И, если вы вспомните, мы молчали после первого матча – четвёртая минута, удаление защитника на четвёртой минуте… Посмотрел бы я этот эпизод против «Краснодара», «Зенита», «Спартака» или «Локомотива». То, что сегодня, – ну это надо зайти и ребятам посмотреть в глаза.

Горд своей командой, это очень сильный коллектив. Горд болельщиками, поддержкой, которая с нами всегда рядом. Слушайте, на нас по 35-40 тыс. ходят, мы богаты именно армией болельщиков. Ну ничего, мы доберёмся [до РПЛ] тоже.

– В следующем сезоне у «Ротора» задача выхода в РПЛ?

– Дайте выдохнуть, зайти в раздевалку, пожать руку парням и сказать, что я ими горжусь, – сказал Парфенов в эфире VK Видео.

Первая игра между командами состоялась в среду, 20 мая. Уверенную победу праздновали футболисты тольяттинского клуба — 2:0. Таким образом, «Акрон» гарантировал себе участие в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027, победив по сумме двух матчей — 2:1.