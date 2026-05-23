«Ливерпуль» подготовил специальную церемонию для Салаха и Робертсона, покидающих клуб

«Ливерпуль» перед тренировкой команды организовал специальную церемонию, посвящённую нападающему Мохамеду Салаху и защитнику Эндрю Робертсону, которые летом покинут клуб. Мерсисайдцы подготовили специальные сувениры, на которых изображены игровые номера футболистов. «Красные» опубликовали в соцсетях пост, посвящённый событию.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. За этот период 33-летний нападающий принял участие в 441 встрече во всех турнирах, в которых отметился 257 голами и 122 результативными передачами.

Робертсон играет за мерсисайдцев с 2017 года. За это время Робертсон принял участие в 377 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 69 результативными передачами.