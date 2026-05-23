«Ахмат» подписал полузащитника «Генгама» Сидибе

Грозненский «Ахмат» подписал контракт с опорным полузащитником Калиду Сидибе, ранее выступавшим за французский «Генгам». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В нынешнем сезоне малийский полузащитник сыграл в составе «Генгама» 30 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и две результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

По итогам сезона-2025/2026 «Ахмат» занял девятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Грозненская команда набрала 37 очков в 30 встречах. Победителем чемпионата России стал санкт-петербургский «Зенит» с 68 очками.

