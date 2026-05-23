«А теперь я вас поздравлю». Евсеев полил игроков «Динамо» Мх шампанским в раздевалке

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев полил игроков своей команды шампанским в раздевалке после победы в ответном VK Видео переходном матче с «Уралом» (2:0). Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Никитой Новиковым.

«Видите, сколько вас поздравили. А теперь я вас поздравлю», — сказал Евсеев в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу махачкалинского клуба. Таким образом, «Динамо» победило со счётом 3:0 по сумме встреч и гарантировало себе участие в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027.

«Динамо» заняло 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» стал третьим в Лиге Pari.