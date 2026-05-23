«Акрон» объявил о завершении сотрудничества с Дзюбой

Тольяттинский «Акрон» в телеграм-канале сообщил об уходе нападающего Артёма Дзюбы.

«Завершаем сотрудничество с Артёмом Дзюбой — контракт продлён не будет. Артём вошёл в историю клуба, стал лучшим бомбардиром «Акрона», побил всевозможные рекорды в российском футболе. Дзюба помог нашему клубу на определённом этапе развития. Мы благодарны ему за его отношение и вклад в результаты. «Акрону» нужны новые герои, мы хотим дальше расти и развиваться, делать ставку на новые имена, в том числе собственных воспитанников, которым мы много доверяли в прошедшем сезоне», — сказал владелец «Акрона» Павел Морозов.

Артём Дзюба перешёл в «Акрон» 12 сентября 2024 года. За «Акрон» Артём сыграл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач.

