«Бавария» — «Штутгарт»: Кейн вывел мюнхенцев вперёд на 55-й минуте

В эти минуты идёт финальный матч Кубка Германии, в котором играют мюнхенская «Бавария» и «Штутгарт». Встреча проходит на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра выступает Свен Яблонски (Бремен). На данный момент счёт 1:0 в пользу мюнхенцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 55-й минуте Гарри Кейн открыл счё и вывел мюнхенцев вперёд.

На стадии 1/2 финала турнира мюнхенский клуб одержал победу над леверкузенским «Байером» со счётом 2:0. Команда из Штутгарта на этой стадии соревнования одолела «Фрайбург» — 2:1 д. вр.

Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт». Клуб выиграл трофей в сезоне-2024/2025, победив в финале «Арминию» со счётом 4:2.