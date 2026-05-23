«Акрон» обыграл сохранение прописки в РПЛ сценой из фильма «Брат 2»

Тольяттинский «Акрон» обыграл сохранение прописки в Мир Российской Премьер-Лиге сценой из фильма «Брат 2». Клуб из Самарской области сохранил место высшем дивизионе российского первенства после ответного VK Видео переходного матча, в котором уступил «Ротору» из Волгограда (0:1). Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра выступил Андрей Прокопов из Ярославля.

Первая встреча между командами состоялась в среду, 20 мая. Уверенную победу праздновали футболисты тольяттинского клуба — 2:0. Таким образом, «Акрон» выиграл по сумме двух матчей — 2:1.

По итогам прошедшего сезона чемпионата России «Акрон» набрал 27 очков в 30 матчах и занял 13-е место в турнирной таблице.