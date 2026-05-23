Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жозе Моуринью посетил финальный матч Кубка Германии между «Баварией» и «Штутгартом»

Жозе Моуринью посетил финальный матч Кубка Германии между «Баварией» и «Штутгартом»
Комментарии

Португальский тренер Жозе Моуринью посетил финальный матч Кубка Германии между «Баварией» и «Штутгартом». Встреча проходит в эти минуты в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион». На момент написания новости счёт 1:0 в пользу мюнхенцев.

Кубок Германии . Финал
23 мая 2026, суббота. 21:00 МСК
Бавария
Мюнхен
2-й тайм
2 : 0
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Кейн – 55'     2:0 Кейн – 80'    

Фото: Кадр из трансляции

Жозе Моуринью возглавляет лиссабонскую «Бенфику». По итогам сезона-2025/2026 «орлы» заняли третье место в турнирной таблице португальской Примейры. Кроме того, специалист работал в «Порту», «Интере», мадридском «Реале», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Роме», «Фенербахче» и других командах. Срок действия нынешнего трудового договора Моуринью с «Бенфикой» рассчитан до лета 2027 года.

Материалы по теме
Не только «Саутгемптон» шпионил за соперниками. Изобретательность других поражает!
Не только «Саутгемптон» шпионил за соперниками. Изобретательность других поражает!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android