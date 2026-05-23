Португальский тренер Жозе Моуринью посетил финальный матч Кубка Германии между «Баварией» и «Штутгартом». Встреча проходит в эти минуты в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион». На момент написания новости счёт 1:0 в пользу мюнхенцев.

Жозе Моуринью возглавляет лиссабонскую «Бенфику». По итогам сезона-2025/2026 «орлы» заняли третье место в турнирной таблице португальской Примейры. Кроме того, специалист работал в «Порту», «Интере», мадридском «Реале», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Роме», «Фенербахче» и других командах. Срок действия нынешнего трудового договора Моуринью с «Бенфикой» рассчитан до лета 2027 года.