В «Акроне» высказались о сохранении прописки в РПЛ на следующий сезон

В «Акроне» высказались о сохранении прописки в РПЛ на следующий сезон
Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал сохранение прописки команды в Мир Российской Премьер-Лиге на сезон-2026/2027 после победы над волгоградским «Ротором» (2:1 по сумме встреч) в VK Видео переходных матчах.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
23 мая 2026, суббота. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 Шильников – 49'    

«После переходных матчей нет эмоций. Тяжёлые игры. Мне кажется, это квинтэссенция текущего сезона. Вроде бодро начали, было видно, что команда может. Но на нервах и ножах вынуждены сохранять свою прописку в РПЛ», — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Акрон» завершил сезон Российской Премьер-Лиги с 27 очками на 14-м месте в турнирной таблице.

