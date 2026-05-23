В «Акроне» высказались о сохранении прописки в РПЛ на следующий сезон

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал сохранение прописки команды в Мир Российской Премьер-Лиге на сезон-2026/2027 после победы над волгоградским «Ротором» (2:1 по сумме встреч) в VK Видео переходных матчах.

«После переходных матчей нет эмоций. Тяжёлые игры. Мне кажется, это квинтэссенция текущего сезона. Вроде бодро начали, было видно, что команда может. Но на нервах и ножах вынуждены сохранять свою прописку в РПЛ», — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Акрон» завершил сезон Российской Премьер-Лиги с 27 очками на 14-м месте в турнирной таблице.