«Реал» — «Атлетик»: Гарсия открыл счёт на 12-й минуте

В эти минуты идёт матч заключительного, 38-го тура, испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Атлетик» из Бильбао. Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступает Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу «Реала».

Первый мяч забил форвард хозяев Гонсало Гарсия на 12-й минуте.

«Реал» занял второе место в текущем розыгрыше чемпионата Испании. За тур до конца сезона у «сливочных» 83 очка. Отставание от первого места — 11 очков, отрыв от третьего — 14. «Атлетик» располагается на 12-й строчке с 45 очками.

В минувшем туре команда Альваро Арбелоа победила «Севилью» со счётом 1:0, а подопечные Эдина Терзича сыграли вничью с «Сельтой» — 1:1.