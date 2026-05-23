Бавария — Штутгарт: Гарри Кейн оформил дубль на 80-й минуте финального матча Кубка Германии 2025/2026

«Бавария» — «Штутгарт»: Кейн оформил дубль на 80-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт финальный матч Кубка Германии, в котором играют мюнхенская «Бавария» и «Штутгарт». Встреча проходит на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра выступает Свен Яблонски (Бремен). На данный момент счёт 2:0 в пользу мюнхенцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Кубок Германии . Финал
23 мая 2026, суббота. 21:00 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 0
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Кейн – 55'     2:0 Кейн – 80'     3:0 Кейн – 90+2'    

На 80-й минуте Гарри Кейн оформил дубль. Ранее, на 55-й минуте, Кейн открыл счёт в этой игре и вывел мюнхенцев вперёд.

На стадии 1/2 финала турнира мюнхенский клуб одержал победу над леверкузенским «Байером» со счётом 2:0. Команда из Штутгарта на этой стадии соревнования одолела «Фрайбург» — 2:1 д. вр.

Действующим обладателем Кубка Германии является «Штутгарт». Клуб выиграл трофей в сезоне-2024/2025, победив в финале «Арминию» со счётом 4:2.

Календарь Кубка Германии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Германии сезона-2025/2026
