В «Акроне» прокомментировали расставание с Артёмом Дзюбой

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев высказался об уходе из клуба нападающего Артёма Дзюбы.

«Что касается Артёма Сергеевича, мы, наверное, сошлись в одной точке, чётко понимая, что выполнили ту задачу, которую ставили перед нашим совместным сотрудничеством. Здесь только гигантские слова благодарности ему и ребятам, которые были с нами в этом сезоне. Мне кажется, мы помогли друг другу. У нас была хорошая синергия. Здесь только благодарность.

Безусловно, благодарность тренерскому штабу, Зауру Тедееву и ребятам, которые остались и повели себя абсолютно по-мужски. У нас исключительно уважительные отношения, которые позволили закончить сезон с сохранением [места] в РПЛ. Мы вступаем в новый этап. В скором времени объявим о назначении главного тренера и тренерского штаба. А также трансферы. Понимаем, что команду необходимо усиливать. В ближайшее время новости будут и в этой плоскости», — сказал Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Акрон» отскочил и остался в РПЛ! Но обсуждать будут отмену второго гола «Ротора»
